В Киеве разыскивают опасных преступников, совершивших разбойное нападение

Злоумышленники скрылись на внедорожнике с киевскими номерами. Фото: Finam

В Киеве неизвестные напали на иностранца и украли у него сумку с деньгами.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 30 августа, в Соломенском районе города. Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

Как отмечается, четыре человека в масках с оружием, разбив стекло в автомобиле, забрали сумку с деньгами. Во время нападения злоумышленники нанесли огнестрельное ранение мужчине в авто, им оказался иностранный гражданин. Пострадавшего госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подкараулили и напали сзади: неизвестные избили журналиста

Нападавшие скрылись с места происшествия на внедорожнике с номерами киевской регистрации. В столице введен план "Перехват".

В Одессе трое вооруженных мужчин выбросили из квартиры 82-летнюю женщину. Люди ворвались в квартиру, расположенную в Приморском районе города.