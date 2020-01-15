В Киеве псевдороботодавцы выманивали деньги: показали фото мошенников

В Киеве мошенники выманивали деньги под предлогом трудоустройства во Франции и Германии. После получения аванса за псевдоуслугу, подельники прекращали контакты с потерпевшими.

Личность одного мошенника установили. Это - 21-летний Илья Александрович Кучма. Личность другого фигуранта устанавливают, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве мошенники выманивали деньги под предлогом трудоустройства за рубежом. Один из них - Илья Кучма

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"Мошенники действовали на территории Шевченковского района Киева, где под видом оказания услуг по трудоустройству за рубежом брали деньги у местных жителей. После получения первых платежей от пострадавших, фигуранты сразу меняли места расположения "офиса", - говорится в сообщении.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Личность другого фигуранта устанавливают

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемых разыскивают. Если кому-то известна о них информация - просят сообщить по телефонам: (097) 122-21-41, (044) 486-03-06 или 102.

В Киеве обнаружили предприятие, которое продавало фальшивые путевки в элитные курорты. Таким образом мошенники завладели суммой свыше 4 млн грн.