В Киеве после взрыва загорелся дом

Фото: kiev.informator.ua

Ночью 13 мая в Киеве после взрыва загорелся частный дом.

Инцидент произошел по улице Сырецкой, 96 около 3:30. По словам хозяина дома, они с женой проснулись от звука, похожего на взрыв. Резкий хлопок раздался из соседнего жилого дома. А потом начался пожар. Об этом сообщает "Информатор".

В это время дома кроме супругов находились их дети. К счастью, все вовремя успели покинуть здание, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии

В это время огонь охватил крышу дома. На место выехали спасатели, которым пришлось ломать черепицу, чтобы ликвидировать пожар. Густой дым заволок все в округе. По состоянию на 4:00 пожар был ликвидирован.

Причины пожара устанавливают эксперты.

Частный дом в Киеве на улице Белицкой почти полностью сгорел из-за твердотопливного котла. Дом принадлежит мужчине, который сдавал его под жилье гражданам Турции. Они якобы разожгли твердотопливный котел, чтобы обогреть дом. Труба сильно нагрелась и от нее начала плавиться облицовка дома.