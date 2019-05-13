 
Ексклюзивы
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 1800
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2556
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1908
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4637
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1143
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2979
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3447
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5751
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1953
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2160
Фото
Все фото
5
6
6
7
6
В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины
В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины
В Киеве после взрыва загорелся дом
В Киеве после взрыва загорелся дом
Сутенеры накачивали проституток наркотиками
Сутенеры накачивали проституток наркотиками
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Видео
Все видео
Как работают карманники: показали видео со столичного рынка
Как работают карманники: показали видео со столичного рынка
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 1809
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 954
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3267
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1377
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1116
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 10:36

В Киеве после взрыва загорелся дом
6

  Комментировать

В Киеве после взрыва загорелся частный дом
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве после взрыва загорелся частный дом
В Киеве после взрыва загорелся частный дом
В Киеве после взрыва загорелся частный дом
В Киеве после взрыва загорелся частный дом

Ночью 13 мая в Киеве после взрыва загорелся частный дом.

Инцидент произошел по улице Сырецкой, 96 около 3:30. По словам хозяина дома, они с женой проснулись от звука, похожего на взрыв. Резкий хлопок раздался из соседнего жилого дома. А потом начался пожар. Об этом сообщает "Информатор".

В это время дома кроме супругов находились их дети. К счастью, все вовремя успели покинуть здание, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии

В это время огонь охватил крышу дома. На место выехали спасатели, которым пришлось ломать черепицу, чтобы ликвидировать пожар. Густой дым заволок все в округе. По состоянию на 4:00 пожар был ликвидирован.

Причины пожара устанавливают эксперты.

Частный дом в Киеве на улице Белицкой почти полностью сгорел из-за твердотопливного котла. Дом принадлежит мужчине, который сдавал его под жилье гражданам Турции. Они якобы разожгли твердотопливный котел, чтобы обогреть дом. Труба сильно нагрелась и от нее начала плавиться облицовка дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве после взрыва загорелся дом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 25381
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 25264
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 23825
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 15489
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 11371
Происшествия
В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины
В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины
5
 Просмотров: 216
Мужчина поджег дом, авто и себя после свадьбы дочери
Мужчина поджег дом, авто и себя после свадьбы дочери Просмотров: 990
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 11389
Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии
Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии Просмотров: 1710
Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль, есть пострадавшие
Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль, есть пострадавшие Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
18
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Садовый хочет идти в премьер-министры
6
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
6
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
Голосов: 253
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua