В Киеве похитили юриста

В Киеве на ул. Княжий Затон в Дарницком районе неизвестные силой затолкали юриста столичной компании в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Событие произошло 8 декабря около 13:00.
Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - $800 тыс. Похитителей и их жертву разыскали, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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"Полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на ул. Сивашской. В салоне машины было 3 человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина", - сказано в сообщении.
Похитителей задержали. Следователи открыли уголовное производство по фактам разбоя, вымогательства, похищения человека и авто.
На Киевщине преступники требовали у мужчины вернуть долг, которого не существовало. В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина. Они угрожали расправиться с родителями мужчины, если он не заплатит им $14 тыс.
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