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среда, 09 декабря 2020 12:58

В Киеве похитили юриста

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В Киеве похитили юриста
В Киеве похитили юриста столичной компании ради несуществующего долга - $800 тыс. Фото: t.me/UA_National_Police

В Киеве на ул. Княжий Затон в Дарницком районе неизвестные силой затолкали юриста столичной компании в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Событие произошло 8 декабря около 13:00.

Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - $800 тыс. Похитителей и их жертву разыскали, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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"Полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на ул. Сивашской. В салоне машины было 3 человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина", - сказано в сообщении.

Похитителей задержали. Следователи открыли уголовное производство по фактам разбоя, вымогательства, похищения человека и авто.

На Киевщине преступники требовали у мужчины вернуть долг, которого не существовало. В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина. Они угрожали расправиться с родителями мужчины, если он не заплатит им $14 тыс.

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