В Киеве под колесами авто погиб пешеход

Для водителя ВАЗ появление пешехода на этом участке былj неожиданным. Избежать наезда не удалось. Фото: Facebook

В Святошинском районе Киева под колесами легковушки погиб пешеход-нарушитель. По словам очевидцев - мужчина, якобы шел по проезжей части навстречу автомобилям.

Об этом сообщает Стражи. Эспрессо. Для водителя ВАЗ появление пешехода на этом участке была неожиданной. Избежать наезда не удалось.

Отмечается, что от удара горе-пишозода отбросило на газон. Мужчина получил смертельные травмы, погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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5 декабря в Луганской области в ДТП погиб боец ​​батальона "Луганск-1". Сержант полиции находясь за рулем собственного авто ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом.