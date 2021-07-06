В Киеве от правоохранителей сбежал опасный преступник

 
Ексклюзивы
1/5
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 531
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
9 Просмотров: 612
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 1764
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1296
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 279
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 603
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2520
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 360
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
3
3
3
5
5
Задушил, изнасиловал и обезглавил: суд поставил точку в деле о жутком убийстве
Задушил, изнасиловал и обезглавил: суд поставил точку в деле о жутком убийстве
Спецоперация длилась 13 ч: мужчина зарезал домработницу и угрожал самоубийством
Спецоперация длилась 13 ч: мужчина зарезал домработницу и угрожал самоубийством
Киллер вплотную расстрелял предпринимателя: имя погибшего и фото с места события
Киллер вплотную расстрелял предпринимателя: имя погибшего и фото с места события
Женщину насмерть завалило в собственной квартире
Женщину насмерть завалило в собственной квартире
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
Видео
Все видео
С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил
С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
В центре Киева произошла массовая драка
В центре Киева произошла массовая драка
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 279
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2358
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1098
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2457
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 108
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
вторник, 06 июля 2021 23:05

В Киеве от правоохранителей сбежал опасный преступник

  Комментировать

  В Киеве разыскивают опасного преступника. Фото: Нацполиция
В Киеве разыскивают опасного преступника. Фото: Нацполиция

В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в педофилии.

Подозреваемому на вид - 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Уважаемые граждане! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения этого гражданина, просим сообщить по телефонам 097-893-84-14, 063-431-73-74 или по спецлинии 102", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела

Злоумышленника зовут Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения. Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

 

45-летний мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку на Хмельнитчине, оказался заключенным-беглецом. Злоумышленнику удалось бежать из исправительного центра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве от правоохранителей сбежал опасный преступник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 25650
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 21438
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 13491
Умирала в машине. Затем тело выбросили: новые подробности гибели 17-летней студентки
Умирала в машине. Затем тело выбросили: новые подробности гибели 17-летней студентки Просмотров: 9819
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
16
 Просмотров: 9351
Происшествия
Задушил, изнасиловал и обезглавил: суд поставил точку в деле о жутком убийстве
Задушил, изнасиловал и обезглавил: суд поставил точку в деле о жутком убийстве
3
 Просмотров: 405
Девушка инсценировала свое похищение: хотела получить 5 млн грн
Девушка инсценировала свое похищение: хотела получить 5 млн грн Просмотров: 270
Спецоперация длилась 13 ч: мужчина зарезал домработницу и угрожал самоубийством
Спецоперация длилась 13 ч: мужчина зарезал домработницу и угрожал самоубийством
3
 Просмотров: 693
Киллер вплотную расстрелял предпринимателя: имя погибшего и фото с места события
Киллер вплотную расстрелял предпринимателя: имя погибшего и фото с места события
3
 Просмотров: 1647
Бил утюгом, откусил ухо и выбил зубы: мужчина жестоко убил знакомого
Бил утюгом, откусил ухо и выбил зубы: мужчина жестоко убил знакомого Просмотров: 369
Больше всего комментируют
25
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
9
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
4
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 250
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть