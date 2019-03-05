В Киеве на ул. Флоренции, 9, произошла стрельба.

Неизвестный в форме, похожей на полицейскую, убил мужчину в автомобиле Mercedes, сообщает "Киев оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве неизвестный в форме полицейского расстрелял мужчину в авто

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"Неизвестный мужчина в форме, похожей на работника полиции, выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб в своем Mercedes. Начались первоочередные мероприятия на установление и задержание неизвестного", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве неизвестный в форме полицейского расстрелял мужчину в авто

Детали происшествия устанавливаются.

В автомобиле "Хюндай Акцент" в Киеве двумя выстрелами в спину убили подполковника полиции 41-летнего Дмитрия Глушака. В уголовной полиции работал с 1995-го. В последнее время - заместителем начальника Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции Украины.