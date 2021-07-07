В Киеве неизвестный расстрелял правоохранителей

В среду, 7 июля, на Голосеевском просп., 58 в Киеве произошла стрельба.
Предварительно, ранены двое правоохранителей, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.
"В Киеве ввели спецоперацию "Гром", - говорится в посте.
По предварительной информации, сам стрелок застрелился. На место происшествия прибыли семь нарядов полиции. Все огородили. Пострадавших правоохранителей госпитализировали.
"Официальных комментариев пока никто не дает. Информация уточняется", - добавили в посте.
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На Львовщине 19-летний житель Золочевского района ранил полицейского и двух лесничих в Бродовском лесхозе. Стрелял в них из охотничьего ружья, когда его застали на незаконной порубке леса - 22 мая около 00:15.
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