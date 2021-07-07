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среда, 07 июля 2021 11:36

В Киеве неизвестный расстрелял правоохранителей

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В Киеве неизвестный расстрелял правоохранителей
В Киеве открыли стрельбу. Фото: "Киев Оперативный"

В среду, 7 июля, на Голосеевском просп., 58 в Киеве произошла стрельба.

Предварительно, ранены двое правоохранителей, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"В Киеве ввели спецоперацию "Гром", - говорится в посте.

По предварительной информации, сам стрелок застрелился. На место происшествия прибыли семь нарядов полиции. Все огородили. Пострадавших правоохранителей госпитализировали.

"Официальных комментариев пока никто не дает. Информация уточняется", - добавили в посте.

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На Львовщине 19-летний житель Золочевского района ранил полицейского и двух лесничих в Бродовском лесхозе. Стрелял в них из охотничьего ружья, когда его застали на незаконной порубке леса - 22 мая около 00:15.

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Дата
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