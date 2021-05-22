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суббота, 22 мая 2021 12:31

19-летний подстрелил полицейского и лесничих: фото с места происшествия
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На Львовщине полицейские задержали 19-летнего мужчину, который ранил полицейского и двух лесничих
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
На Львовщине полицейские задержали 19-летнего мужчину, который ранил полицейского и двух лесничих
На Львовщине полицейские задержали 19-летнего мужчину, который ранил полицейского и двух лесничих
На Львовщине полицейские задержали 19-летнего мужчину, который ранил полицейского и двух лесничих
На Львовщине полицейские задержали 19-летнего мужчину, который ранил полицейского и двух лесничих

На Львовщине 19-летний житель Золочевского района ранил полицейского и двух лесничих в "Бродовском лесхозе". Стрелял в них из охотничьего ружья, когда его застали на незаконной порубке леса - 22 мая около 00:15.

Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничие после осмотра врачей отпущены домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Лесничий увидел в лесном массиве близ села Лешнев подводу с бревнами сосны. Вызвал полицейских. Те оформляли найденное, когда с противоположного берега реки неизвестный начал стрелять. Ранения получили 20-летний полицейский, а также лесничие - 34-летний мастер леса и 49-летний инженер лесного хозяйства, сотрудники Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле", - сказано в сообщении.

Стрелка установили и задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Угрозы жизни раненых нет.

Полиция разоблачила группу лиц, которая занималась незаконной вырубкой леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле "Газель" и сбил полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно ранен. По данному факту начали служебное расследование.

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