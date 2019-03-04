В Киеве накрыли сходку криминальных авторитетов

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве разоблачили "сходку" криминальных авторитетов.

Столичные оперативники наведались в один из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Вор в законе по кличке" Сфан "организовал встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в криминальном мире", - рассказали в полиции.

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Возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Итальянской Республике. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Полиция проверяет законность его пребывания на территории Украины.

В Киеве собрались 47 представителей криминалитета, а также ряд влиятельных "бизнесменов" из Донецкой области. Собрание проходило под предлогом памяти умершего 2011-го бывшего владельца "воровского общака" Украина по прозвищу "Мамед".