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пятница, 24 июля 2020 18:56

В Киеве на рынке произошел пожар

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В Киеве на рынке произошел пожар
На рынке у метро Почайна пожар. Фото: dtp.kiev.ua

Произошел пожар на рынке в районе столичной станции метро Почайна.

"Киев. Горит Почайна. Рынок", - сообщает dtp.kiev.ua.

В районе торговых павильонов идет черный дым. Детали происшествия пока неизвестны.

"Никто даже не удивлен, в свете последних событий вокруг рынка", "Неужели ТЦ все же быть?" - пишут в комментариях.

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СМИ сообщали, что на месте "Петровки" планируют построить ТРЦ, а рынок снести.

Днем 26 мая в Киеве произошел пожар на территории гостинично-ресторанного этнокомплекса "Хутор "Дегтяри". Видео с места происшествия опубликовали в сообществе "Киев Оперативный".

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24
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