В Киеве на большой скорости перевернулся Nissan: в полиции рассказали подробности

В Киеве разыскивают водителя, который на Nissan устроил на просп. Гагарина смертельную аварию и скрылся.

В результате происшествия пострадали двое пассажиров. Женщина в возрасте около 40 лет погибла на месте. 23-летняя - в тяжелом состоянии, рассказали в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве Nissan Teana на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна женщина погибла, другая - в больнице

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"Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал за пределы дороги и авто перевернулось. В результате один пассажир погиб на месте, другую женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель с места происшествия скрылся, его разыскивают правоохранители", - рассказали в полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Водитель с места аварии скрылся. его разыскивают

Следователи открыли уголовное производство. Обращаются ко всем, кто видел или имеет информацию об аварии, позвонить по телефону (044) 271-99-22 или по спецлинии 102.

Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Авария произошла 25 апреля около 22:00. Автомобиль Nissan Teana на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна из женщин, находившихся в автомобиле, погибли. Сообщалось, что другая пострадавшая - дочь погибшей.