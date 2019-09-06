В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей

Фото: kiev.informator.ua

В парке Андрея Малышко в Киеве мужчина напал на 38-летнюю женщину. Угрожая ножом, изнасиловал ее на глазах у ее 14-летней дочери.

Нападение произошло вечером 5 сентября, пишет Информатор.

Как сообщила потерпевшая, она со своими друзьями ждала в парке с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из кафе Киева баристой. Услышали крики о помощи, которые раздавались из глубины парка и бросились туда.

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Злоумышленник лет 30 с ножом в руках напал на пожилого мужчину. Потом схватил 38-летнюю потерпевшую за волосы и приставил нож к ее горлу. Под угрозой расправы, затянул женщину за дерево и заставил ее заняться с ним оральным сексом. После этого изнасиловал без использования презерватива. Все это время дочь и другие свидетели пытались помешать насильнику. Однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.

После того насильник сбежал во дворы жилых домов. Очевидцы немедленно вызвали полицию и нападавшего задержали. Несмотря на показания свидетелей, он свою вину не признает.

Пострадавшая от рук насильника женщина воспитывает пятерых детей. После инцидента она была в шоковом состоянии. Все подробности происшествия устанавливают полицейские.

В Оболонском районе Киева двое мужчин жестоко изнасиловали женщину. Они втроем отдыхали и распивали алкоголь. После этого мужчины предложили женщине заняться сексом. Когда она отказалась - ее избили до потери сознания и по очереди удовлетворяли потребности.