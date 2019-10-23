В Киеве извращенцы цеплялись к девочкам: обнародовали фоторобот одного из них

В Подольском и Дарницком районах столицы неизвестные цеплялись к девочкам 10 и 11 лет.

Обе смогли убежать от извращенцев, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"От женщины поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Краснопольская в Подольском районе неизвестный приставал к ее 10-летней дочери и касался ее тела. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся", - рассказали в полиции.

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По словам заявительницы, незнакомец - худощавого телосложения ростом примерно 150 см с коротким темными волосами и наушниками на голове. Был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета - не выговаривает букву "р".

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Подольском и Дарницком районах столицы неизвестные цеплялись к девочкам 10 и 11 лет. По описанию младшей девочки полицейские составили фоторобот подозреваемого

Также в Дарницкое управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что в арке дома на улице Драгоманова неизвестный обнажил половой орган перед ее 11-летней дочерью.

Следователи начали два уголовных производства по статьям "Сексуальное насилие" и "Развращение несовершеннолетних". Подозреваемых разыскивают.

В Киеве на улице Шумского, 2 неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам на детской площадке.