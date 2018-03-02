В Киеве изнасиловали 15-летнюю девушку

В Киеве в Деснянском районе неизвестный изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся.
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Преступление произошло в районе Северного (Московского) моста.
Мужчина затащил в недострой и изнасиловал, а затем скрылся. Наряды полиции ориентированы на поиск и задержание насильника.
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На месте работали врачи скорой помощи и следственно-оперативная группа.
В оккупированном Енакиево боевики так называемой ДНР жестоко изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Гусельщиково.
Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от разрыва мягких тканей половых органов, кровопотери и асфиксии,
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