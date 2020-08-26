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среда, 26 августа 2020 08:40

В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей

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В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве клиент-американец убил проститутку, которая оказалась матерью 5 детей. Фото: t.me/KyivOperativ

В Киеве в квартиру на ул. Филатова, 1/22 нашли убитой проститутку. Женщину по адресу привел сутенер по заказу клиента-американца, который и снимал квартиру.

Когда женщина через несколько часов не вернулась - сутенер пошел ломать дверь. Об этом сообщает Telegram канал Киев Оперативный.

"Сутенер поломал замки в одной из припаркованных машин во дворе, вытащил набор инструментов и начал долбить дверь. Открыть их не удалось и он даже наоборот, как-то еще больше заблокировал квартиру. Утром к двери подошел сосед и вызвал полицию. Тогда из-за двери послышался голос Майкла, который начал просить о помощи. Говорил, что ему плохо, что он задыхается и ему надо в больницу", - говорится в сообщении.

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Приехали хозяева с документами на квартиру, спасатели открыли дверь. Майка забрала "скорая". Через час хозяева за диваном обнаружили труп проститутки. Оказалось, что он ее задушил.

Майк из больницы сбежал, вечером его задержали в аэропорту.

У убитой проститутки осталось 5 детей.

В Киеве в доме на улице Чистяковской убили женщину. Ее тело обнаружила подруга, которая зашла в гости. Женщина лежала связанная, вся квартира залита кровью.

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