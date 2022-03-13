В Херсонской области россияне похитили бизнесмена Панькова - депутат

Россияне похищают все больше тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупационным режимом.

В Херсонской области похитили предпринимателя Вячеслава Панькова, который имеет проукраинскую позицию. Об этом сообщил депутат из Херсона в эфире национального телемарафона.

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В Херсоне продолжают митинги против российской оккупации. 13 марта жители города снова собираются на площади города, чтобы доказать, что Херсон – это Украина. Чтобы подавить сопротивление украинцев, кафиры устанавливают незаконные ограничения для жителей Херсонщины. В частности, во временно оккупированных городах Новая Каховка, Таврийск и Каховка. В частности, россияне устанавливают комендантский час, запрещают какие-либо виды огнестрельного, холодного, спортивного оружия, взрывных и пиротехнических изделий, боеприпасов, специальных нелетальных средств. Кроме того, не разрешают проводить митинги и акции протеста. Называют их "несанкционированными". Еще одно ограничение касается запрета на сбор и распространение информации о войсках и военной администрации.