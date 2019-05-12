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воскресенье, 12 мая 2019 16:20

В Харькове полиция взяла под охрану волонтерские палатки

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В Харькове полиция взяла под охрану волонтерские палатки
В Харькове возле волонтерских палаток будет дежурить полиция. Фото: Vgorode

В Харькове полиция взяла под охрану волонтерские палатки "Все для победы".

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, передает местный телеканал Обьектив.TV.

"Правоохранители занимаются тем, чтобы здесь был общественный порядок. Чтобы никто не пострадал. Чтобы все было мирно, тихо и законно ... Правоохранители понимают, что это может быть использовано деструктивными силами. Здесь размещен круглосуточный пост, чтобы охранять. Потому что здесь находятся люди ", - отметил Черняк.

Он подчеркнул, что 15 тыс. жителей Харьковской области прошли боевые действия на Донбассе, 203 человека погибли. Черняк убежден, что народный мемориал нужен, потому что это "некий символ".

"Это символ для людей. Для людей неравнодушных. Для людей, которые заинтересованы в том, чтобы была победа, чтобы был мир, чтобы закончилась, действительно закончилась война", - сказал Черняк.

В то же время общественный деятель Иван Ветров сообщил, что харьковские активисты обратились в СБУ с требованием открыть уголовное производство в отношении городского головы Геннадия Кернеса за пропаганду коммунистического режима. Соответствующее заявление правоохранителям подал экс-депутат Дмитрий Маринин.

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"Вчера Дмитрий Алексеевич обратился к начальнику СБУ генералу Носач Е.В. и очень оперативно внесено в Едрей уголовное производство по ч.2 ст.436-1 УК Украины (пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов)", - рассказал Ветров.

Городская власть Харькова требует у волонтеров в течение трех дней снести палатки на площади Победы. В противном случае, предупреждают городские чиновники, палатки демонтируют.

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