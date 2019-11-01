В горящем авто погибли два человека. Еще трое - в больнице

1 ноября неподалеку от села Яськи в Беляевском районе Одесской области произошла смертельная авария. 31-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль загорелся.

Погибли двое пассажиров легковушки. За жизнь еще трех борются врачи, среди них - беременная. Единственный, кто не пострадал, - водитель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 31-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал на обочину. Там столкнулся с деревом и автомобыль загорелся

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"По предварительным данным, авария произошла из-за невнимательности водителя, который, к тому же, имеет явные признаки алкогольного опьянения. Именно сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua Погибли двое пассажиров легковушки. За жизнь еще трех борются врачи. Не пострадал только водитель

Обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

На 205 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский легковушка Ford Focus влетела в дерево и загорелась. 32-летнего водителя едва успели спасти из горящей ловушки.