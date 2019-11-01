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пятница, 01 ноября 2019 13:46

В горящем авто погибли два человека. Еще трое - в больнице

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1 ноября неподалеку от села Яськи в Беляевском районе Одесской области произошла смертельная авария. 31-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль загорелся.

Погибли двое пассажиров легковушки. За жизнь еще трех борются врачи, среди них - беременная. Единственный, кто не пострадал, - водитель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одесской области 31-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал на обочину. Там столкнулся с деревом и автомобыль загорелся
В Одесской области 31-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал на обочину. Там столкнулся с деревом и автомобыль загорелся

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"По предварительным данным, авария произошла из-за невнимательности водителя, который, к тому же, имеет явные признаки алкогольного опьянения. Именно сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  Погибли двое пассажиров легковушки. За жизнь еще трех борются врачи. Не пострадал только водитель
Погибли двое пассажиров легковушки. За жизнь еще трех борются врачи. Не пострадал только водитель

Обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

На 205 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский легковушка Ford Focus влетела в дерево и загорелась. 32-летнего водителя едва успели спасти из горящей ловушки.

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Дата
01
ноября

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