В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице

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5 человек остаются в больнице с отравлением угарным газом в результате пожара в Одесской психиатрической больнице.

Среди шестерых погибших - одна медсестра, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

С самого начала тушения у пожарных был дефицит воды, а в гидрантах не было давления. Об этом рассказал заместитель председателя ГСЧС в Одесской области Владимир Кулюк, передает УСИ.

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В отделении №7, в котором возник пожар, были деревянные перегородки, рассказал главврач КУ "Одесский областной центр психического здоровья" Анатолий Волощук. Он утверждает, что их заранее обработали антигорючими смесями и есть акты о выполнении работ. Также, по его словам, в отделение недавно установили пожарную сигнализацию.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение установленных законодательством пожарной безопасности". Причина пожара неизвестна.

Вечером 10 июня в Одесской психиатрической больнице по ул. Академика Воробьева произошел страшный пожар. Внутри здания находилось 50 больных. Их своими силами пытались эвакуировать медицинские работники. Погибло 6 человек.