В Германии зарезали 25-летнюю зароботчанку из Украины

В Берлине нашли убитой украинку 25-летнюю Наталью Михайлюк.

Женщина приехала в Германию на заработки. Тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в квартире, которую снимала, сообщает "Буковина.Онлайн".

Автор: pershij.com.ua В Берлине нашли убитой украинку 25-летнюю Наталью Михайлюк

"Убитая женщина жительница Заставны, имеет маленькую дочь. Поехала на заработки в Берлин, где снимала квартиру. Там и было найдено ее изуродованное тело с признаками убийства. На теле женщины обнаружены многочисленные ножевые ранения", - говорится в сообщении.

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Автор: pershij.com.ua В Берлине нашли убитой украинку 25-летнюю Наталью Михайлюк

Отмечено, что зароботчанку убил владелец квартиры, 64-летний немец. Его уже взяли под арест. Детали смерти женщины выясняются.

В реке Рейн у немецкого города Руст нашли тело украинки 33-летней Аллы Клишты. Она - участница шоу "Украина имеет талант", его немецкого и румынского соответствий. В последнее время работала в Русте в парке развлечений "Европа-Парк". В конце апреля не появилась на работе. На место поехал ее брат Альберт, подал заявление в полицию. По подозрению в убийстве Аллы арестовали ее бывшего жениха 30-летнего Рейди Иоанна Арготе Фриаса.