В дом госработника бросили гранату

В дом работника фискальной службы бросили гранату. Фото: Радио Азаттык

Неизвестный бросил гранату в дом работника фискальной службы в Вышгороде Киевской области 20 июня.

Хозяева, которые на момент взрыва были в доме, не пострадали. От разрыва гранаты РГД-5 повредились ворота, пишет unn.

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Начато досудебное расследование по факту хулиганства.

В Новомосковском районе Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который продавал гранаты. "В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 47-летний житель Новомосковского района, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, сбыл 2 гранаты РГД-5 и гранату Ф-1", - сообщает управление Нацполиции в регионе.