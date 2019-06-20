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четверг, 20 июня 2019 10:33

В дом госработника бросили гранату

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В дом госработника бросили гранату
В дом работника фискальной службы бросили гранату. Фото: Радио Азаттык

Неизвестный бросил гранату в дом работника фискальной службы в Вышгороде Киевской области 20 июня.

Хозяева, которые на момент взрыва были в доме, не пострадали. От разрыва гранаты РГД-5 повредились ворота, пишет unn.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители задержали мужчину, который продавал гранаты

Начато досудебное расследование по факту хулиганства.

В Новомосковском районе Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который продавал гранаты. "В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 47-летний житель Новомосковского района, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, сбыл 2 гранаты РГД-5 и гранату Ф-1", - сообщает управление Нацполиции в регионе.

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