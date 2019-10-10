В дом депутата бросили гранату

Граната повредила крышу. Фото: полиция

В Ровно в дом депутата городского совета бросили гранату.

45-летний мужчина сообщил, что его жена обнаружила повреждения кровли дома, передаёт Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ровенского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи ГУНП.

Хозяин рассказал, что около трех ночи он услышал подозрительный звук. Не придал этому значения, так как решил, что это могла быть петарда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во дворе дома взорвались гранаты

Специалисты установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва повреждена металлическая кровля крыши.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

2 октября на территории шиномантажа в Виннице во время ремонта автомобиля Toyota Land Cruiser Prado работники станции обнаружили предмет, внешне похожий на гранату, прикрепленную к запасному колесу автомобиля.