В Днепре пылает общежитие: первые подробности и видео

Фото: dnepr.express

В Днепре на просп. Слобожанском, 106-108 горит общежитие.

По предварительной информации, пожар возник в комнате на 6-м этаже здания, которое называют "Пентагон", передает "Днепр Оперативный".

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Огонь успел распространиться еще на 5 квартир. В данный момент точная площадь пожара неизвестна, информации о погибших или пострадавших нет.

На месте работают бригады ГСЧС и медики.

Все подробности уточняются.

В Соломенском районе столицы загорелось общежитие Национального авиационного университета. Он расположен на массиве Отрадный.