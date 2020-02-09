В Днепре пылает общежитие: первые подробности и видео

В Днепре на просп. Слобожанском, 106-108 горит общежитие.
По предварительной информации, пожар возник в комнате на 6-м этаже здания, которое называют "Пентагон", передает "Днепр Оперативный".
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Огонь успел распространиться еще на 5 квартир. В данный момент точная площадь пожара неизвестна, информации о погибших или пострадавших нет.
На месте работают бригады ГСЧС и медики.
Все подробности уточняются.
В Соломенском районе столицы загорелось общежитие Национального авиационного университета. Он расположен на массиве Отрадный.
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