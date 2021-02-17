В деле убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко возник новый поворот

Николая Тарасова из Ивановки Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: pushkinska.net

В деле об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из райцентра Ивановка Одесской области новый поворот.

Родители убитой девочки обжаловали приговор Раздельнянского районного суда Николаю Тарасову. Но больше не требуют для убийцы пожизненного заключения. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал адвокат потерпевших Рубен Степанян.

"Мы подготовили апелляционную жалобу 3 дня назад. Просим признать Николая Тарасова виновным по статье "Надругательство над телом". Пожизненного заключению не требуем. Родители просят оставить ту же меру наказания, которую назначили в суде первой инстанции - 15 лет", - говорит адвокат.

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Чем мотивировали решение Лукьяненко, Степанян не уточнил. Сказал, что это - адвокатская тайна.

Однако на пожизненном заключении для Тарасова будет настаивать прокуратура. Там готовят апелляционную жалобу и в ближайшие дни передадут в суд, по словам адвоката.

Когда состоится заседание - станет известно позже.

24-летнего Николая Тарасова из райцентра Ивановка Одесской области признали виновным в похищении, покушении на изнасилование и умышленном убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. А по статье "Надругательство над телом" - оправдали. Приговорили к 15 годам за решеткой. Также Тарасова обязали выплатить отцу Дарьи более 36 тыс. грн возмещения материального ущерба и 800 тыс. грн - морального. Отдельно должен покрыть процессуальные расходы - 117 тыс. грн. Такое решение вынесла коллегия судей Раздельнянского районного суда 21 января. Родители девочки были крайне недовольны приговором. Вместе с адвокатом настаивали на строжайшем наказании - пожизненном заключении. Поэтому приговор в 15 лет хотели обжаловать.