В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно со следователями ГУ ЧП в Киеве обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения.

Жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения, сообщает СБУ.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли с территории домовладения 6 унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - говорится в сообщении.

Вооружение планировали вывезти в страны Африки для использования в военных конфликтах.

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"В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета Безопасности ООН. По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашего государства", - сообщили в СБУ.

В Прилуках на Черниговщине разоблачили бывшего военного, который набил полный гараж ручных гранат и патронов к автоматическому оружию.