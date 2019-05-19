В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов

Фото: Полиция

В Сватовском районе Луганской области правоохранители нашли тайник с большим количеством оружия и взрывчатки.

Предметы были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины в селе Мостки, сообщили в пресс-службе полиции области.

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Правоохранители изъяли пять реактивных гранатометов (РПГ-22 и РПГ-26), шесть автоматов Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три противопехотные мины МОН-50, 53 запалов к гранатам, 5 запалов к минам, 36 магазина к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тысяч патронов различного калибра.

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно со следователями ГУ ЧП в Киеве обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения.