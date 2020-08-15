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суббота, 15 августа 2020 19:40

В церкви произошел пожар
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В костеле произошел пожар
Фото: zt.dsns.gov.ua
В костеле произошел пожар
В костеле произошел пожар
В костеле произошел пожар

В католическом костеле в г. Малин Житомирской обл. случился пожар.

Костел расположен в 100 м от подразделения пожарно-спасательной части. Спасатели сами заметили дым в помещении двухэтажного кирпичного храма. Он шел из-под части крыши и окна на втором этаже, сообщает ГСЧС.

Работник храма пытался потушить пожар огнетушителем. У него это не получалось.

Существовала угроза быстрого распространения огня по всему зданию. Бойцы ГСЧС вызвали пожарные расчеты.

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Пожарные локализовали пламя. Через 2 часа пожар полностью ликвидировали. Им удалось спасти большую часть крыши и молитвенный зал. Огонь уничтожил 20 кв.м кровли и имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах.

Причину возникновения пожара устанавливаются.

В селе Журба Овручского района Житомирской обл. полностью сгорела деревянная церковь Святого Пантелеймона, построенная в 1900 году. Церковь пытались потушить, но и-за сильного ветра спасти здание не удалось.

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Дата
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