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пятница, 20 сентября 2019 07:56

В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: показали фото и видео
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В Киеве Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания
В Киеве Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания
В Киеве Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания
В Киеве Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания

Около полуночи 20 сентября в центре Киева произошло ДТП. На пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания, где автомобиль повредил вывеску магазина цветов.

У водителя Mercedes были явные признаки алкогольного опьянения, пишет Информатор.

По словам водителя Mazda, он двигался по улице Большая Житомирская в сторону Михайловского монастыря и проезжал перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора, когда в него влетел Mercedes.

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Водитель Mazda повредил руку и колено. Женщина на Mercedes не пострадала и вообще не поняла, как произошло ДТП. Она утверждала, что находится в трезвом состоянии и ехала по правилам. Патрульный экипаж предложил ей пройти тест на Драгер, который показал, что в ее крови находится 1,1 промилле алкоголя (при норме в 0,2).

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Дата
20
сентября

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