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суббота, 07 августа 2021 18:46

В центре Киева мужчина порезал подростка

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В центре Киева мужчина порезал подростка
Мужчина на глазах у всех ударил ножом подростка. Фото: ua.news

В центре Киева пьяный мужчина подошел к группе подростков и ударил одного из них ножом в живот.

Инцидент произошел на Контрактовой площади. Об этом сообщил Telegram канал KIEVMAP.

"На Контрактовой площади пьяный мужчина решил самоутвердиться за счет подростков. Подошел и ударил 15-летнего парня в живот. Пытался убежать.

Злоумышленника задержали бойцы муниципальной стражи", - говорится в сообщении.

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Пострадавшего с места происшествия забрала "скорая", у него проникающее ранение живота.

Правоохранители открыли уголовное производство.

В Росии 36-летний мужчина поссорился со своей девушкой и зарезал ее семью, в том числе маленького ребенка. Трагедия произошла в селе Джиро Хакасии.

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