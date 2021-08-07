В центре Киева мужчина порезал подростка

В центре Киева пьяный мужчина подошел к группе подростков и ударил одного из них ножом в живот.
Инцидент произошел на Контрактовой площади. Об этом сообщил Telegram канал KIEVMAP.
"На Контрактовой площади пьяный мужчина решил самоутвердиться за счет подростков. Подошел и ударил 15-летнего парня в живот. Пытался убежать.
Злоумышленника задержали бойцы муниципальной стражи", - говорится в сообщении.
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Пострадавшего с места происшествия забрала "скорая", у него проникающее ранение живота.
Правоохранители открыли уголовное производство.
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