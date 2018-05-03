В Балаклее снова взрывы на военной базе

На военных складах в Балаклее снова пожар. Фото twitter.com/slobozhanyn

В Балаклее Харьковской области на военной базе раздаются взрывы.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

"Балаклея: снова решили огонька поддать на военной базе. Говорят, траву подожгли, а огонь перебросился на склад. Взрывы пока не особо мощные, но уже есть", - пишут местные.

"Виден черный дым из близлежащих сел. Раздаются взрывы. Говорят, что эвакуировали работников Балаклейского молокозавода. Жители напуганы", - написал в Facebook Вячеслав Романовский.

По предварительным данным, на полигоне планировали подрыв боеприпасов, но потом неожиданно начали детонировать другие снаряды.

"По словам офицеров, вблизи арсенала горит поле, где взрываются снаряды, которые разлетелись во время катастрофы в 2017-м. До этого времени работа по уборке боеприпасов не завершена, взрывы продолжаются. Через час слышны несколько взрывов. На этот момент на арсенале уцелела только небольшая часть боеприпасов, укрытых в пяти бетонных хранилищах, уцелевших после взрыва", - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Также появилась информация, что в городе началась эвакуация местных жителей. Эту информацию подтвердил мэр Балаклеи Иван Столбовой. По его словам, началась частичная эвакуация жителей близлежащих к арсеналу улиц. Речь идет об около 1500 человек.

В ночь на 23 марта прошлого года в городе Балаклея Харьковской области на военной базе взорвался самый большой в Украине арсенал оружия. В военной прокуратуре основная версия произошедшего - диверсия. Из города и прилегающих территорий эвакуировали около 20 тыс. граждан.