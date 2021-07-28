В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли хасиды

В авиакатастрофе в Ивано-Франковской области погибли хасиды.
Они были пассажирами летчика Игоря Табанюка, сообщает Объединенная еврейская община Украины.
Трое погибших хасидов были гражданами США.
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"Известно, что они были из группы, прибывшей на отдых в этот район", - говорится в сообщении.
Крушения произошла 28 августа около 13:40. Самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
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