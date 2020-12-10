В 2 областях ограничили движение транспорта

Движение грузового автотранспорта и автобусов в Киевской и Житомирской областях ограничили. Фото: pexels.com

Ограничили движение грузового автотранспорта и автобусов в Киевской и Житомирской областях.

"10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре, Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области", - сообщает ГСЧС.

Ограничение движения в Ровенской области сняли.

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Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах. Следует придерживаться безопасного скоростного режима, необходимой дистанции и учитывать предостережения специалистов, планируя свой маршрут.

Синоптики прогнозируют в Киеве снижение температуры и усиление осадков. В Киевавтодоре уже подготовили технику для ликвидации непогоды, сообщает пресс-служба КГГА.