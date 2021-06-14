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понедельник, 14 июня 2021 17:08

Увеличилось количество жертв: новые подробности ДТП с украинским автобусом в Румынии

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Увеличилось количество жертв: новые подробности ДТП с украинским автобусом в Румынии
На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами. Двое погибших. Фото: libertatea.ro

Число жертв аварии с украинским автобусом в Румынии возросло до двух. Еще одна украинка умерла в больнице.

Всего в микроавтобусе находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Один украинец скончался на месте, другая землячка умерла в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - рассказал Николенко, передает РБК-Украина.

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Уточнил, что авария произошла на трассе Дева-Нэдлак в Румынии. А украинцы направлялись микроавтобусом в Чешскую Республику.

Водителя задержали. По предварительной версии, он не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовиком, который двигался впереди.

Сначала сообщалось, что микроавтобус с чешской регистрацей, перевозивший украинских пассажиров, врезался в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне. Автобус направлялся в Венгрию. Пострадавших доставили в больницу в Араде.

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