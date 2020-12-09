Юрист, который стал жертвой похищения, дал показания против скандального екснардепа

В Киеве похитили юриста столичной компании. Фото: facebook.com/UA.National.Police

Стали известными фамилии похитителей юриста столичной компании. Это - 40-летний Сергей Чернов, 46-летний Юрий Опанасенко, 32-летний Али Газиев и Алви Вутсаев, 32 года.

Их жертва - адвокат Максима Микитася. Последнего подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии. Он уже дал показания в полиции против экс-нардепа, сообщает Obozrevatel и публикует соответствующее видео. На нем юрист рассказал, что его похитили, держали в авто и угрожали.

Также он по телефону общался якобы с самым Микитасем, который требовал с него деньги.

8 декабря около 13:00 на ул. Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на ул. Сивашской. В салоне машины было 3 человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина. Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - $800 тыс. К похищению юриста своей же компании может быть причастен экс-нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась. Он якобы дал своему юристу взятку в $700 тыс. с целью получения желаемого вердикта в одном из судов. Однако тот дело "не решил".