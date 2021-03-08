Упала с прицепа под колеса - трактор переехал ребенка

Девочка умерла по дороге в больницу. Фото: Reuters

В селе Капловка Хотинского района Черновицкой области ребенок погиб под колесами трактора.

9-летняя девочка упала с прицепа под колеса и получила смертельные травмы, сообщает Molbuk.ua

Происшествие произошло вчера вечером, 7 марта.

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Очевидцы говорят, что местный житель ехал за рулем трактора. В прицепе сидела 9-летняя дочь. В какой-то момент ребенок выпал и попал под его колеса трактора. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

В селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области двое детей провалились под лед. 10-летняя девочка погибла. Трагедия произошла вечером 3 марта, сообщила пресс служба ГСЧС Киевской области.