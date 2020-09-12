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суббота, 12 сентября 2020 12:57

Упал легкомоторный самолет, пилот погиб

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Упал легкомоторный самолет, пилот погиб
На Сумщине упал самолет. Фото: ГСЧС

На Сумщине упал легкомоторный самолет Х-32 "Бекас".

Пилот погиб, передает УДСНС в Сумской области.

"12 сентября в 8.10 в службу спасения "101" поступила информация, что в поле вблизи села Дьяковка, Буринского района, произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - говорится в сообщении.

На место падения самолета прибыла мобильно-оперативная группа Управления ДСНС Украины в Сумской области.

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"Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители", - указано в сообщении.

17 июля возле с. Наливайкивка в Макаровском районе Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет. Погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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