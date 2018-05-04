Уолтер Уайт по-украински: в подпольной лаборатории создавали амфетамин

В селе возле Тернополя правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию. Местный житель со знакомым, который обладал необходимыми знаниями в области химии, изготавливали амфетамин.

Автор: kor.ill.in.ua Мужчина знал химию и изготавливал амфетамин

В течение 10 месяцев злоумышленникам удалось синтезировать более 5 кг психотропного препарата, - пишет ZIK.

Стоимость такого количества амфетамина на "черном" рынке превышает 1,5 млн грн.

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Сбывали психотропное вещество в Тернопольской и Львовской областях. Нарколаборатория действовала в доме сожительницы организатора нелегального бизнеса. Мужчину задержали сотрудники полиции Тернопольщины и сотрудники Службы безопасности Украины во время перевозки очередной партии амфетамина.

Во время обысков по месту обустройства нарколаборатории и в доме организатора правоохранители обнаружили и изъяли готовую психоторопну вещество, прекурсоры и специальное оборудование для изготовления наркотиков.

Автор: zik.ua Сбывали психотропное вещество в Тернопольской и Львовской областях.

На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с залогом 500 тыс. Грн.

Сейчас правоохранители проверяют других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

В Киеве разоблачили преступную группу, которая под прикрытием работника полиции производила и сбывала наркотики, психотропы и сильнодействующие лекарственные средства.