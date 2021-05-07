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пятница, 07 мая 2021 11:26

Умолял о помощи: двое мужчин избили и сожгли незнакомца
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В Киеве задержали двух подозреваемых в поджоге незнакомца. Злоумышленник с товарищем решили "поквитаться" с мужчиной из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер.

В Киеве двое мужчин избили и сожгли незнакомца. Тот якобы оскорбил сына одного из них
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве двое мужчин избили и сожгли незнакомца. Тот якобы оскорбил сына одного из них
В Киеве двое мужчин избили и сожгли незнакомца. Тот якобы оскорбил сына одного из них

Трагедия произошла 6 мая около 19:30. Прохожие увидели на просп. Георгия Гонгадзе мужчину в горящей одежде. Он просил о помощи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мы установили, что в недострое к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала начали конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение 2 часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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Подозреваемые - уроженцы Киева 24 и 19 лет. Ранее не привлекались к уголовной ответственности. Следователи готовят им сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За содеянное им грозит пожизненное заключение.

В селе Красное Ильинецкого района Винницкой области 30-летний мужчина избил и пытался сжечь 51-летнего односельчанина. Пострадавший получил 90% ожогов тела. Подозреваемого задержали. Сначала мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Потом признался в содеянном, пояснил, что обвинил односельчанина в смерти брата.

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07
мая

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