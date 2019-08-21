Умерли, держась за руки: рассказали о еще двух жертвах пожара в "Токио Стар"

Киевляне Маргарита и Евгений погибли во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар". Она возникла ночью 17 августа. Кроме них, погибли еще 7-ро постояльцев. 10 - пострадали. Фото - ТСН

Киевляне 24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита, погибшие в пожаре "Токио Стар", приехали в Одессу только на день погулять. После ночевки в отеле должны были отправиться домой в столицу.

16 августа в 23:16 они еще были на связи. Товарищ приглашал их на ночлег к себе, однако Евгений отказался. Умерли в гостиничном номере, держась за руки. Об этом рассказала сестра погибшего Анна, передает ТСН.

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"Я до последнего не верила, что с Женей это произошло. Все думала, что у него, может, телефон похитили или что-то еще. Мы вместе отдыхали в Росейке, это Татарбунарский район Одесской области. Но они хотели заехать в Одессу погулять, потому что никогда там не были. Женя говорил, что хоть и служил в Одессе в пограничных войсках, но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев ", - рассказала сестра Евгения.

Евгений и Маргарита работали поварами в престижном ресторане столичного Гидропарка - они там познакомились. На момент семейного отдыха на море встречались лишь около 3-х месяцев. Но Евгений после приезда с моря собирался повести любимую в ЗАГС.

Маргарита была единственной дочерью у матери.

19 августа в Балте Одесской области похоронили 18-летнюю Ольгу Романюк и 17-летнего Николая Кравченко. Они погибли во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар".