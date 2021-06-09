Умерла женщина, которую вместе с мужем расстреляли в доме

В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб на месте, женщина умерла в реанимации. Фото: zt.npu.gov.ua

Супругов, которых расстреляли в селе Грубское на Житомирщине, звали т Сергей и Оксана Миненко. Мужчина погиб на месте.За жизнь 39-летней женщины сутки боролись медики, но спасти ее не смогли.

Ее состояние было осень тяжелое, имела множественные ранения брюшной полости, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказала Gazeta.ua хирург Коростышевской райбольницы Оксана Пендура.

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12-летнюю дочь супругов, которая была в другой комнате во время расстрела родителей, забрала к себе бабушка. Говорить о трагедии родственники не хотят.

Подозреваемого задержали. Он был знаком с погибшим мужчиной, а в последнее время имел к нему претензии якобы из-за долговые обязательства. Сегодня ему будут выбирать меру пресечения. По совокупности тяжких преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области расстреляли супругов. В результате огнестрельных ранений 46-летний мужчина погиб на месте. 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.