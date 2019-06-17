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понедельник, 17 июня 2019 22:04

Умер еще один украинец, пострадавший в ДТП в Польше

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Умер еще один украинец, пострадавший в ДТП в Польше
В больнице скончался последний участник ДТП в Любуском воеводстве Польши. Фото: msw.gov.pl

В польской больнице скончался 19-летний украинец Александр. Он стал 4 жертвой ДТП, которая произошла на западе Польши.

"В больнице в понедельник в обед умер 19-летний парень - последний участник этого ДТП", - сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

Оформляются все документы. Вывоз тел четырех погибших в ДТП состоится не раньше среды.

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ДТП, в котором погибли четыре украинца, произошло на дороге местного значения в Любуском воеводстве на западе Польши.

Водитель автомобиля Opel Astra потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.

Погибшие украинцы были в возрасте от 19 до 38 лет. Все четверо родом из одного села на Ровенщине.

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