Украинского рэпера нашли расчлененным в Петербурге

Энди Картрайта нашли расчлененным в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com

31-летнего украинского рэпера нашли расчлененным в доме № 134 на Невском проспекте в российском Санкт-Петербурге.

Предварительно, он умер от передозировки наркотиками. Тело расчленила и пыталась скрыть сожительница. На месте полицейские обнаружили 5 черных пакетов с частями тела. Об этом сообщила адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, к которой обратилась сожительница, передает 78.ru.

Подозреваемую задержали. Известно, что ей 36 лет, она безработная. Пояснила, что 25 июля после того, как умер ее сожитель, она расчленила его тело, не сообщив никому о случившемся.

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Из квартиры изъяли молоток, нож, разделочную доску и слесарную ножовку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что погибшим вероятно есть украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент батловой площадки Versus Battle Энди Картрайт.

Это известный украинский андеграундный рэпер родом из Нежина. Учился в Нежинском педагогическом университете на преподавателя английского языка. В 2012 году вышел его первый сольный альбом "Магия мутных вод". Участвовал в четырех Versus Battle.

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