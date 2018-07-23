Украинского моряка могут повесить в Иране

Украинского моряка Андрея Новичкова подозревают в убийстве матроса иранского торгового судна. Ему грозит повешение.

КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ НОВИЧКОВ

Автор: Fb-страница Андрея Новичкова Моряк из Одессы Андрей Новичков второй год находится под следствием в Иране. Он трижды держал многодневные голодовки, чтобы привлечь внимание общественности

Андрей Новичков - моряк из Одессы. У него 15 лет стажа. По контракту ходил в море на различных торговых судах. 27 ноября 2016 года - впервые в составе иранской команды. На рейс согласился, потому что нужны были деньги на лечение матери. У женщины случился инсульт - лопнула артерия головного мозга. На лекарства ежедневно тратили около 7 тыс. грн. Андрей - холост, детей нет. Отчим Александр Боярчук и младший брат - тоже моряки.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ИРАНСКОМ СУДНЕ AREZOO

На контейнеровозе Аrezoo Андрей был старшим помощником капитана. 7 января 2017-го на переходе из Китая в Иран у них за борт выпал матрос. Единственным свидетелем был Андрей. Бросил в воду спасательный круг, дал команду "стоп-машина". Три дня судно стояло. Спасатели обследовали акваторию, но тела не нашли. Экипаж отпустили, они работали в обычном режиме. Через шесть дней судно зашло в иранский порт Бендер-Аббас. Андрея без объяснений повезли в суд. За 4 мин. приняли решение об аресте. Семь месяцев был в заключении. Затем его выпустили под личное обязательство украинского консула в Иране. Покидать пределы страны Андрей не может до решения суда.

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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ ДЕЛА

В августе 2016-го в Харькове задержали аспиранта Али Джедуэя из Ирана. Обвинили в шпионаже. Он - родственник дипломата. Иранская сторона неоднократно просила родственников Новичкова, чтобы они ходатайствовали о задержанном иранце перед президентом и министром иностранных дел, чтобы его обменяли на Андрея.

ВТОРОЙ АРЕСТ НОВИЧКОВА

25 июня Орджоникидзевский районный суд Харькова огласил приговор Али Джедуэю - 11 лет заключения с конфискацией имущества. В этот же день в Иране повторно задержали Новичкова.

"Мой внук - пешка в этой истории. Его арест - это целенаправленный заговор, чтобы шантажировать освобождением иранского студента. Думаю, если наше высшее руководство не согласится на компромисс, то вернуть Андрея домой мы не сможем", - говорит Елена Вирановская, бабушка Андрея.

Автор: http://odessa.net.ua В Одессе родственники, друзья и неравнодушные к судьбе моряка Андрея Новичкова еженедельно устраивают акции в его поддержку. Хотят, чтобы дело получило огласку

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ СПАСЕНИЯ МОРЯКА

Друзья Андрея разместили петицию с обращением к президенту. В ней просят, чтобы Петр Порошенко взял под личный контроль вопрос освобождения Новичкова. Также - ускорил рассмотрение вопроса об обмене моряка на иранца Али Джедуэя. Соответствующая петиция размещена на сайте Администрации президента. Сбор голосов продлится еще 78 дней. Сейчас обращение поддержали 392 человек из 25 тыс. обязательных для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту.

Двух украинских моряков Сергея Шваюка и Петра Литвинчука в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов.