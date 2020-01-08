Украинский Boeing могли случайно сбить

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" упал вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Фото - isna.ir

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" могли случайно сбить ракетой во время обстрела Ираном военных баз США в Ираке.

В ночь катастрофы Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке, пишет иорданское издание Al-Hadath.

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Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", на борту которого были 180 пассажиров, упал вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Причина падения - технические неисправности.