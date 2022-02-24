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четверг, 24 февраля 2022 21:27

Украинские воины крепко удерживают свои позиции – ООС

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Украинские воины крепко удерживают свои позиции – ООС
ВСУ оказывает упорное сопротивление российскому нашествию. Фото: slovoidilo.ua

Объединенные силы контролируют ситуацию в Донецком районе.

"По состоянию на 20.00 ситуация в Донецком оперативном районе напряженная, но контролируемая Объединенными силами. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск", говорится в возведении ООС в Фейсбук.

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Сообщается, что все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план скорейшего наступления.

"Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также большое количество бронированной техники, враг не смог продвинуться в глубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отбить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры", сообщают в пресс-службе Объединенных сил.

На Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье было уничтожено два вражеских танка и захвачен один танк и один ЗУ-23-2.

В районе оккупированной Сентяновки украинские артиллеристы остановили враждебную смешанную колонну бронированной техники, градов и автомобильной техники.

На Донецком направлении было горячее в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовке, Павлопов и Пищевик.

По состоянию на сегодняшний день новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях.

Украинские воины крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

По всей Украине ввели военное положение, в ряде городов - комендатский час.

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Дата
24
февраля

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