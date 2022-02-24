ВСУ уничтожили российский десант и отбили аэропорт в Гостомеле - уточнено

Украинская армия после длительных боев уничтожила российских оккупантов, пытавшихся захватить аэропорт в Гостомеле, в 10 км от Киева.

Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

"Гостомель отражен Вооруженными силами Украины. Десант (Российской Федерации. - Gazeta.ua) уничтожен", - написал Арестович.

Больше подробностей он не сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева – Bellingcat

Лейтенант Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитин Старский сообщил, что в ходе боев украинские защитники уничтожили больше взвода россиян.

ОБНОВЛЕНО:

Позже Арестович удалил свое сообщение и написал уточнил, что бой еще идет.

С полудня российская штурмовая авиация пыталась захватить аэропорт в Гостомеле, высадили десант. Украинская армия была вынуждена нанести артиллерийский удар по аэропорту.

Противовоздушная оборона Украины (ПВО) уничтожила три вертолета российского врага в Гостомеле и один в Межигорье Киевской области. По информации журналиста Дмитрия Реплянчука, сбитым вертолетом Ка-52 мог мог руководить командир эскадрильи 319-го отдельного вертолетного полка из Приморского края РФ Айрат Сафаргалеев.

Около 19:00 советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские войска захватили контроль над аэропортом в Гостомеле, расположенном менее чем в 10 км от Киева.