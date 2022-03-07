Украинская армия разгромила колонну россиян в Сумской области - захватили новенькую установку "Мста-С"

Под Лебедином Сумской области разгромили колонну оккупантов.

Украинский воин Александр Федорченко выложил фотографии уничтоженной техники.

Фото: Александр Федорченко

Пять российских танков, 15-мм САУ "Мста-С", РСЗО БМ-27 "Ураган" захватили. Один танк был уничтожен.

САУ "Мста-С" захватили совершенно новой.

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Украинская армия сейчас крепко удерживает Ахтырку, Лебедин и Сумы. На ряде участков украинцы выбили врага и вышли на линию государственной границы. Сейчас наибольшую опасность представляет авиация агрессора.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.