Украинская армия показала уничтоженную и захваченную технику оккупантов

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" показала уничтоженную и захваченную технику оккупантов.

Об этом бойцы сообщили в Facebook.

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"Трудные времена переживает Украина. Но у врага – российского оккупанта – они еще хуже. Они воюют в чужой стране за небольшую доплату без возможности отказаться. Ведь тогда им грозит уголовное дело за дезертирство. А мы всей страной в единстве защищаем свое", - пишут они.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.