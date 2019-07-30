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вторник, 30 июля 2019 16:19

Украинец погиб в Чехии

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Украинец погиб в Чехии
В Чехии погиб 28-летний украинец. Фото - Mukachevo.net.

В Чехии трагически погиб 28-летний украинец.

Погибший Давид был родом из Берегового Закарпатской области, сообщает Mukachevo.net.

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Родственники погибшего сообщают, что мужчина случайно выпал из окна. Травмы, которые получил закарпатец после падения, оказались несовместимыми с жизнью.

Украинку Наталью Михайлюк нашли зарезанной в квартире 25 июля. Женщина 3 месяца работала там домработницей. По подозрению в убийстве полицейские задержали 64-летнего работодателя и владельца квартиры. У Натальи осталась 8-летняя дочь.

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